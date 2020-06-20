Kıyıya vuran balıkları toplayıp evlerine götürdüler

20 Haziran 2020 Cumartesi, 19:42

Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı.

Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı yurttaşlar ise denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü.