Kıyıya vuran gizemli mücevherler, yoksul köye umut getirdi
Venezuela'nın Guaca köyünde sahilde yüzlerce mücevher bulundu. Köy sakinlerinden balıkçı Yolman Lares, üzerinde Meryem Ana’nın bulunduğu bir altın madalyon bulduğunu söyledi.
"Titremeye başladım, mutluluktan ağladım" diye konuşan 25 yaşındaki Lares "Başıma ilk defa böyle özel bir şey geldi" dedi.
Lares eve dönüp kendisi de balıkçılıkla uğraşan üvey babasına bulduğu mücevheri gösterdi. Gencin hikayesi kısa sürede tüm köyde yankılandı. Köy sakinleri de bölgeyi çılgınca didik didik ederek define aramaya koyuldu. Eylül sonundan bu yana köylülerin giriştiği "hazine avı" sonuç verdi.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Venezuela'nın bir dönem balıkçılık merkezi konumunda, ton balık ve sardalye üretiminde önemli rol oynayan köy, ülkenin 2014'te girdiği ekonomik kriz nedeniyle uzun süredir epey yoksullaştı.
Sahile vuran yüzlerce altın ve gümüş mücevher parçalarıyla çeşitli takılar bulan köylüler, yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan bir süre de olsa uzaklaştı.
Düzinelerce köylü, genellikle altın yüzük olmak üzere, en azından bir parça değerli eşyanın paylarına düştüğünü söyledi. Kimisinin de buldukları değerli mücevherleri bin 500 dolar (yaklaşık 12 bin TL) gibi fiyatlara sattığı belirtildi.
Eşyaların nereden geldiğine ve kıyıya nasıl vurduğuna dair henüz bir bilgi yok.
Fakat New York Times'ın yaptırdığı kimya testi sonuçları, mücevherlerin yakın dönemde Avrupa'da üretilmiş olabileceğini gösteriyor.
Yüksek kaliteli 18 karat altından yapılma mücevherlerin ülke içindeki tesislerde üretilmiş olması pek mümkün görünmüyor.
Ancak nereden ve nasıl geldiği bilinmeyen mücevherler hazine hikayeleri ve efsaneleriyle anlatılmaya başlandı bile.a
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