Kız Kulesi tadilata giriyor

04 Eylül 2021 Cumartesi, 17:38

Kız Kulesi’nde düzenlenen restorasyon tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Bakan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“1995-2000 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonrasında yakın zamana kadar restoran olarak hizmet vermiştir. Kız Kulesi’nin farklı işlevlerde kullanılmasından ve denizin ortasındaki konumundan dolayı nemin, tuzlanmanın ve dalgaların da yıkıcı etkileri sebebiyle çok sık onarım geçirdiği tarihi kayıtlarda tespit edilmiştir. Farklı dönemlere ait yazılı ve görsel kayıtlar ile onarım defterleri incelendiğinde tarihi yapının mimari açıdan geçirdiği dönüşümler de açık bir şekilde görülmektedir.”

RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANDI

“Bu bağlamda tarihi süreçteki işlevlerinden kaynaklanan mekânsal ve malzeme değişiklikleri incelenmiş, bilimsel araştırmalar ışığında restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Çalışmamız koruma-restorasyon konusunda ülkemizdeki en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile mimari tasarım konusunda uzun yıllardır beğeni ile takip ettiğimiz Ağa Han ödüllü Han Tümertekin’in danışmanlığında yürütülmektedir.”

Bakan Ersoy, Kız Kulesi ile ilgili yapılacak her türlü çalışma kurulan internet sitesi üzerinden kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin önemli bir anıt eser olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler bu anlayış doğrultusunda Kız Kulesi’nin bir işlev yüklenmeden sadece bir anıt eser olarak kalmasını, anıt eser olarak ziyaret edilmesini, İstanbul’un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenmesini amaçlıyoruz.”

"ÖZGÜN MALZEMELER KULLANILACAK"

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gerçekleştireceğimiz restorasyon çalışmasıyla; Kız Kulesi niteliksiz eklerden ve malzemelerden arındırılacak, günümüze kadar ulaşmış olan özgün bölüm ve elemanlar ile nitelikli ekler korunacaktır. Tüm bu çalışmalar kapsamında tarihi arşiv kayıtlarında tespit ettiğimiz özgün malzemeler kullanılacaktır. Bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz.”

“MÜZE KART GEÇERLİ OLACAK”

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ersoy, restorasyon sonrası Kız Kulesi’nde müze kartın geçerli olup olmayacağı sorusu üzerine, “Müze kart geçerli olacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapınca müze kart geçerli oluyor” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN İZLENDİĞİ BİR NOKTA OLACAK”

Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin ne kadar ziyaretçi aldığı sorusu üzerine de, “Burası çok az ziyaretçi alıyordu. Niye alıyordu? Çünkü restoran amaçlı işletiliyordu uzun yıllardır. İşletme iptal oldu. Geri aldık bakanlık olarak. Artık yeme içme ağırlıklı bir işlevden alıyoruz, olması gerektiği gibi. Şu anda Galata Kulesi’nde yaptığımız düzenlemelerden sonra İstanbul’un en fazla ziyaretçi alan mekanlarından biri oldu. Günlük olarak Topkapı Sarayı ile eşit ziyaretçi alıyor. Doğru müdahaleler yapıldıktan sonra burası da artık ziyaretçi ağırlıklı olacak. İstanbul’dan izlenen bir noktaydı, şimdi buradan İstanbul’un izlendiği bir cazibe noktası haline gelecek” değerlendirmesinde bulundu.