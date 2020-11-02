“Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kızılay yöneticilerinin maaşlarının yer aldığı listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Türkkan paylaşımında “Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:06
“Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor”
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Elazığ depreminin ilk gününde yurttaşlara “Para yardımı yapın” çağrısıyla tepki çeken Kızılay’ın, yurtlarında çocuklara cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfına 7 milyon 925 bin dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı. İzmir depremiyle tekrar bağış çağrısı yapan Kızılay'ın yönetim kadrosunun ne kadar maaş aldığı ve hangi kadrolarda kaç kişinin istihdam edildiği  yeniden gündeme geldi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise  Kızılay’ın başlattığı yardım kampanyalarına yönelik yaptığı paylaşımda, kurumun yöneticilerinin maaşlarının bulunduğu bir listeyi Twitter hesabından paylaştı.

Türkkan, “Kızılay bu müdürlerin maaşlarını ödemek için sizden para istiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Türkkanın paylaşımı şu şekilde;


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