“Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor”

02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:06

Elazığ depreminin ilk gününde yurttaşlara “Para yardımı yapın” çağrısıyla tepki çeken Kızılay’ın, yurtlarında çocuklara cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfına 7 milyon 925 bin dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı. İzmir depremiyle tekrar bağış çağrısı yapan Kızılay'ın yönetim kadrosunun ne kadar maaş aldığı ve hangi kadrolarda kaç kişinin istihdam edildiği yeniden gündeme geldi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Kızılay’ın başlattığı yardım kampanyalarına yönelik yaptığı paylaşımda, kurumun yöneticilerinin maaşlarının bulunduğu bir listeyi Twitter hesabından paylaştı.

Türkkan, “Kızılay bu müdürlerin maaşlarını ödemek için sizden para istiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Türkkanın paylaşımı şu şekilde;