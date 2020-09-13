Yine Kızılay: Yüzlerce alışveriş kartı 'kayıp'!

13 Eylül 2020 Pazar, 14:12

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kızılay İzmir Şubesi’ne yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bazı sorular yöneltti.

Kızılay’ın AKP iktidarı ile birlikte siyasileştiğini ve halkın gözündeki güvenini kaybettiğini ifade eden Sertel, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarıyla gündeme gelmesi gereken Kızılay’ın vergi kaçakçılığı, yolsuzluk gibi olaylarla gündeme gelmesinin üzücü olduğunu vurguladı.

ŞUBE YÖNETİMİ ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Kızılay İzmir Şubesi’nde yaşananlara ilişkin iddiaların incelenmeye değer olduğunu dile getiren Sertel, şunları söyledi:

“En tepeden en alt kademeye kadar siyasileşen ve AKP’li kadrolarca basamak olarak kullanılan Türk Kızılay’ının içine düştüğü durum çok üzücü. Yandaş isimlerin yönetiminde olan Kızılay’ın kah kavurmaları otellerden çıkar kah ihtiyaç sahiplerinin alışveriş kartları kaybolur. Halkımız Kızılay’ın amacından saptığını ve yandaşların kurumda cirit attığını düşünüyor. Bunun bir örneği de İzmir’de yaşandı. Kızılay İzmir Şubesi’ne 2014 seçimlerinde AKP Gaziemir Belediye Başkanı Adayı olan ve kaybeden Kerem Fahri Baykalmış atandı. Baykalmış ve yönetimi görevde iken bir süre önce ihtiyaç sahiplerinin kullanması için dağıtılan 100 ve 200 TL’lik alışveriş kartlarının 500’den fazlasının ‘kaybolduğu’ iddia ediliyor. 144 bin TL’lik kayıp kartların faturası da kurumda çalışan 10 kadar personele kesiliyor. Personelden 10 ila 15 bin lira arasında para zoraki olarak alınıyor. Parası olmayandan kredi çekip ödemesi isteniyor. İşlerini kaybetme korkusu yaşayan personel de bu paraları istemeye istemeye veriyor. Şube yönetimi kartların nasıl kaybolduğunu ortaya çıkarmak yerine bu şekilde üzerini kapatmayı tercih ediyor! Bunlar çok ciddi iddialar. İçişleri Bakanlığı’nın ve Kızılay Genel Merkezi’nin bu iddiaları araştırıp gereğini yapmasını bekliyoruz.”

SOYLU'YA 4 SORU

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Kızılay İzmir Şubesi’ndeki iddialarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:

1.Kızılay İzmir Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan alışveriş kartlarından 500’den fazlasının kaybolduğu iddia edilmektedir. Bu iddia ile ilgili bakanlığınıza yansıyan şikayet ve bakanlığınız tarafından yapılan inceleme var mıdır?

2.Kızılay İzmir Şubesi tarafından dağıtılan alışveriş kartlarının önemli bir kısmının kaybolması nedeniyle 144 bin TL tutarındaki açığın kurumda görev yapan personellerden zorla kesinti yapılarak telafi edildiği iddia edilmektedir. Personelden 10 bin ila 15 bin lira arasında yapılan zoraki kesinti yasal mıdır?

3.Kızılay İzmir Şubesi’nde kaybolan kartlar ve personelden yapılan zoraki kesintilerle ilgili bakanlığınız tarafından müfettiş görevlendirilecek midir?

4.Kızılay İzmir Şubesi tarafından pandemi sürecinde sahada olanlara yönelik 24-28 Ağustos 2020 tarihlerinde İzmir Şirince’de gerçekleştirilen kampa Kızılay’a hiçbir desteği olmayan Mimar ve Mühendisler Derneği üyelerinin davet edildiği ve ağırlandığı doğru mudur? Bu konuda bir inceleme yapılacak mıdır?