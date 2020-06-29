Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’tan LGBTİ'lere nefret söylemi

29 Haziran 2020 Pazartesi, 10:25

Onur Haftası Komitesi’nin gerçekleştirdiği İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, bu yıl 28. yılını salgına rağmen kutluyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yılki etkinlikler dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyada Onur Haftası nedeniyle çok sayıda paylaşım yapılırken, bazı paylaşımlarda nefret söylemi de öne çıktı. Bunlardan birine de Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık imza attı.

Kınık Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz.

Fıtratı ve çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacağız. Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz.

Yok öyle!"