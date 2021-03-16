Kızılırmak Deltası, leyleklerle şenlendi

16 Mart 2021 Salı, 04:37

Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne, bu yıl da baharla birlikte leylekler gelmeye başladı. “Leylek Köyü” olarak da adlandırılan Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’nde yuvalara yerleşen leylekler yazı burada geçirecek.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’deki 487 kuş türünden 358’ine ev sahipliği yapıyor.

Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan 56 bin hektarlık deltada, irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık, sazlık ve ormanlık alanlar bulunuyor.

Deltada, leyleklerin daha yakından izlenmesi için kuş gözlem kuleleri bulunuyor. Leylekler ise kendilerini izleyenlere görsel şölen sunuyor.