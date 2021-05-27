Kızılyıldız - Partizan finalinde olay hareket
Sırbistan Kupası'nda Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan final maçının ardından ülke kamuoyuna damga vuran bir olay yaşandı.
Kızılyıldız berabere biten maçın sonucunda Partizan'ı penaltılarla eleyerek kupayı kazandı.
Maçın ardından sahada yaşanan gerilim ise finale damga vurdu.
Partizan'ın kalecisi Stojkovic, kupa finali öncesi verdiği röportajda, "Bu kupayı kazanacağız. Buna inanıyorum. Eğer bu kupayı kazanamazsak beni becermekte özgürsünüz." diyerek röportaj verdi.
Kızılyıldız penaltılarla galip gelirken maçın ardından Gobeljic, Stojkovic'in yanına koşarak şortunu indirdi ve rakibini tahrik edecek şekilde hareketler yaparak "Hadi" diye bağırdı. Gobeljic sonrasında takım arkadaşlarının yanına koşarak kupa şampiyonluğunu kutladı.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı