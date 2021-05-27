Kızılyıldız - Partizan finalinde olay hareket

27 Mayıs 2021 Perşembe, 18:19

Kızılyıldız berabere biten maçın sonucunda Partizan'ı penaltılarla eleyerek kupayı kazandı.

Maçın ardından sahada yaşanan gerilim ise finale damga vurdu.

Partizan'ın kalecisi Stojkovic, kupa finali öncesi verdiği röportajda, "Bu kupayı kazanacağız. Buna inanıyorum. Eğer bu kupayı kazanamazsak beni becermekte özgürsünüz." diyerek röportaj verdi.

Kızılyıldız penaltılarla galip gelirken maçın ardından Gobeljic, Stojkovic'in yanına koşarak şortunu indirdi ve rakibini tahrik edecek şekilde hareketler yaparak "Hadi" diye bağırdı. Gobeljic sonrasında takım arkadaşlarının yanına koşarak kupa şampiyonluğunu kutladı.