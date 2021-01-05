Kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Sakaryanın Hendek ilçesinde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.Ç., tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde H.Ç.Ç. (28), 14 yaşından beri babası M.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Evli olan H.Ç.Ç.’nin şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı.
M.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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