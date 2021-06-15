Kızının, kendi beraber olduğu kişiyle evlendiğini öğrenince çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

15 Haziran 2021 Salı, 11:25

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Mersin, Anamur’da ikamet eden H.D, saat 04.00 sıralarında polisi arayıp, "2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin" şeklinde ihbarda bulundu.

Olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D'yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D'yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra intihar etti. Yapılan incelemede, H.D'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, birlikte yaşadığı kişi Uğur H.'nin, ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde de bir televiyon programına katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı.

H.D'nin son durumu hakkında ise henüz bir bilgi belirtilmedi.