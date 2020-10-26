KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşen Erdoğan açıklamalarda bulundu: KKTC'nin ekonomik gelişmesi için tüm çabayı göstereceğiz

26 Ekim 2020 Pazartesi, 18:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Bu yolda üzerine düşen iyi niyetli bir yaklaşımla hep adımlarını atmıştır. Ancak sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kâfi değildir. Elli yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin her seferinde başarısız olmasının yegane nedeni Rum tarafının uzlaşmaz zihniyetidir. Rumlar gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar.

Rum tarafı kendi yönetimleri altında adeta bir azınlık olarak görmek istedikleri Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi sürdürüyor. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten vardır. Gelinen noktada müzakereleri münhasıran federasyon temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yönelik isteği bakidir.

Türkiye, KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve sosyal yönden gelişmesi için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. Amacımız Kıbrıs Türk halkının hayat standardını yükseltmek ve geleceğe daha güvenli bakmasını sağlamaktır. Kıbrıs Türkü, Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. İnşallah tüm güçlükleri el birliği ile aşacak daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz."

Ersin Tatar'ın konuşmaları ise şöyle:

"Türkiye bizim kardeş devletimizin olmasının yanı sıra anavatanımızdır. Köklerimiz buradan Kıbrıs'a gitmiştir. Kıbrıs Türk halkı 21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 arasında Türkiye'nin askeri müdahaleler ve sağladığı diğer destekler sayesinde ayakta durabilmiştir. Türkiye 1974'de Rum EOKA tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra tek başına harekete geçmeseydi, ne olurdu herkes düşünmelidir.

Kıbrıs görüşme süreci Montana'da bir kez daha çökmüşse, bunun sebebi eşitçe bizimle paylaşımda olmamaktan kaynaklanmıştır. Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ve etkin garantörlüğünü sıfırlamayı her zaman masaya koymuşlardır. Türkiye'nin beşli konferans önerisi bize göre son şanstır. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans öneriniz bize göre gerçekçi ve yapıcıdır. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere hidrokarbonlar konusu Kıbrıs Türk tarafı için bir samimiyet testidir. Sizlerin desteği ile önümüzdeki dönemde daha fazla dış temas yapmak, tezlerimizi anlatmak, uluslararası alanda çok daha görünür olmak istiyoruz. Kapalı Maraş için hükümetinizin yol haritasına uygun olarak, zatı devletlerinizin de kararlı duruş ve iradesiyle şu anda açılmıştır.

Sizlerle samimi ve yakın çalışmamız sonucu son 2 yılda Türkiye ile KKTC arasında iki ayrı iktisadi ve mali işbirliği protokolü imzalanmıştır. Türkiye, salgın sürecinde Kıbrıs Türkünü hiç yalnız bırakmamıştır. 100 yataklı modern hastanemiz 2 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanma aşamasına gelmiştir. İnşallah çok yakında bu hastaneyi açmış olacağız. Kopan su taşıma boru hattının sizlerin de yakın ilgisiyle yenilerek hizmete girdiğini burada yinelemek istiyorum. Ercan Havaalanının bitirilmesi, ekonomik atılımlar amacımızdır. Bir kez daha bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve destek için sizlere teşekkür ediyorum."