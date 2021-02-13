KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Garantörlük kırmızı çizgimiz

13 Şubat 2021 Cumartesi, 03:30

Tatar, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıda soruları yanıtladı. Kıbrıs müzakerelerinde bugüne kadar federasyon temelinde bir çözüme ulaşılamadığını, artık iki devletli çözüm temelinde müzakereleri savunduklarını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu kalmamıştır” açıklamasıyla ilgili “Bu konuşma bizim için muhteşem bir konuşmaydı” dedi.

Tatar, iki devletli çözümü savunmalarına karşın Kıbrıs’ta federasyon temelinde bir çözüm arayışına dayanan BM öncülüğünde yapılan 5+1 toplantılarına katılmalarının bir çelişki oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine “Bu gayri resmi 5+1 toplantısı, şu anda ne düşündüğümüzü, iki devletli çözümü anlatmamız için bir fırsat veriyor. Eski temelde bir müzakere masasına oturmayız, pozisyonumuz budur. Biz asla kendi egemenliğimizden taviz vermeyiz” dedi. Tatar, BM arabuluculuğunda yapılacak 5+1 toplantısı için tarihin netleşmediğini söyledi.

‘ESNEMELERE GİRMEM’

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelinin toprak, enerji kaynaklarının paylaşımı gibi başlıklarda nasıl şekilleneceği konusunda “İki tarafın anlaşabilmesi için iki tarafın da esnemesi lazım. O esnemelere şimdi girmem, onlar ancak günü geldiğinde müzakere masasında olur. Şu anda benim pozisyonum, buradaki egemen varlığımızın kabul ettirilmesidir” dedi. Tanınma meselesinin önemli olduğunu, ancak abartılmaması gerektiğini söyleyen Tatar, “İnsanlarımızın derdi buranın refahının artırılması, ekonomisinin güçlendirilmesi, istihdam sağlanması. Tanınma meselesinde Azerbaycan, Pakistan gibi Türkiye’nin etkili olduğu ülkelerle temaslarını zaman içinde artırması, bunlar zaman içinde olacaktır. Ama şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki şu anda üniversitelerimizde 100’den fazla ülkeden gelen öğrencimiz var, bizi o bakımdan zaten tanıyorlar. Birçok ülkeyle ticari ilişkimiz var. Tanınma işi şu anda istediğimiz gibi gelişmiyor diye biz federasyonun içinde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmayız” dedi.

KKTC’de sahil bölümü açılan kapalı Maraş bölgesinin askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğinin sorulması üzerine Tatar, “Maraş, zaman içinde KKTC’nin her bölgesi gibi bir bölge olacak. Sivil bölgeye dönüştürülmesi için yasal bir engel yok” diye konuştu.

Tatar, başka bir soru üzerine KKTC’nin Türkiye’den yıllık yaklaşık 200 milyon dolar bütçe katkısı aldığını belirtti. l ANKARA