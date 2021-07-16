KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde Erdoğan'a boykot kararı
KKTC ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştireceği konuşmayı boykot etme kararı aldı.
KKTC’de iki siyasi parti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Meclis toplantısında yer almayacaklarını duyurdu. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılmama kararı aldı.
CTP Parti Meclisi önemli bir karar için dün saat 20.00’de Hidden Garden'da toplandı ve 6 saat süren toplantı sonrasında kararını verdi. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel medyadan Yeni Düzen gazetesine yaptığı açıklamada bugün gün içinde yazılı gerekçeli kararı açıklayacaklarını söyledi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise önceki akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar vermişti.
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