KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

21 Ocak 2021 Perşembe, 17:47

KKTC'nin Gazimağusa kentinde saat 17.27'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı 55 kilometre derinlikte kaydedildi. Merkez üssü Gazimağusa olan 5 büyüklüğündeki deprem 17.27'de meydana geldi.

Deprem Gazimağusa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.