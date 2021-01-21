KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 17:47
KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem
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KKTC'nin Gazimağusa kentinde saat 17.27'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı 55 kilometre derinlikte kaydedildi. Merkez üssü Gazimağusa olan 5 büyüklüğündeki deprem 17.27'de meydana geldi. 

Deprem Gazimağusa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. 


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