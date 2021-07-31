KKTC'de Girne bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili yeni gelişme

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:01

Girne bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, Lapta Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve askeri personel müdahale etti.

Geniş bir alana yayılan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı. Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirten Tatar, "Köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, sivil savunma, herkes burada" dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını anlatan Tatar, konuyla ilgili Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de bilgilendirildiğini kaydetti.