KKTC’de William Shakespeare'in büstü çalındı

16 Haziran 2020 Salı, 16:44

Othello Kalesi’ne adını veren ünlü şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusu Shakespeare’in büstü 4 yıl önce törenle açılmıştı. Yaklaşık 150 bin TL değeri olan büst, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün akşam çalındı.

Gazimağusa Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili polise bilgi verdiklerini, bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığını açıkladı. Büst, KKTC Gazimağusa Belediyesi, tarafından 2016 yılında törenle açılmıştı.







