KKTC'den flaş karantina kararı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınının artması nedeniyle, 8 Aralık'tan 23 Aralık’a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı' edileceğini bildirmişti.
KKTC Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık’tan 23 Aralık’a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.
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