KKTC'den flaş karantina kararı

04 Aralık 2020 Cuma, 17:46

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı' edileceğini bildirmişti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık’tan 23 Aralık’a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.