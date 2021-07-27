KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt

27 Temmuz 2021 Salı, 17:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin Meclis'teki grup toplantısında, eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert ithamlarda bulunmuştu. Bahçeli, "Bu ahmağın açıklaması, EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin söz konusu ifadelerine Kuzey Kıbrıs'ın 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medyadan yanıt verdi. Akıncı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada MHP lideri Bahçeli'yi 'fikir yoksunu' ve 'hakaret ustası' olarak niteledi.

Yaptığı paylaşımda Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “Fiili Akel mensubu“, “Uyuyan mason ve komünist“ ve “Eoka militanı“ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum. Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir."