KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yoğun bakımda
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, baş dönmesi nedeniyle kontrol amaçlı hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, baş dönmesi nedeniyle Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı belirtildi. Eroğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KKTC'de 19 Nisan 2009 tarihinde yapılan erken genel seçimlerinde 26 milletvekili ile salt çoğunluğun sağlanmasıyla 8'inci kez hükümeti kuran Derviş Eroğlu, 18 Nisan 2010 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmış ve KKTC’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı olmuştu. Eroğlu, Meral Eroğlu ile evli olup, 4 çocuk, 5 torun sahibidir.
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