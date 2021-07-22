KKTC'nin eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'tan Erdoğan'ın açıklamasına tepki

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:33

Halk TV'de Şirin Payzın ve Emin Çapa'nın sorularını yanıtlayan KKTC eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gecekondu' benzetmesine ilişkin, ''Bir heyecan değil bir mutluluk değil biz de hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Kıbrıslı Türklerin böyle bir beklentisi yoktu. Cumhurbaşkanlığının bulunduğu ve çok eski zamandan kalma İngiliz vali yardımcısının konutu olan yapıyı biz bir gecekondu olarak görmüyorduk. Eski yılların havasını, birikimi taşıyordu. Aynı şekilde Güney Kıbrıs cumhurbaşkanının yaşadığı ve faaliyet yürütttüğü ofis, eski İngiliz valisinin ofisiydi. O da mütevazı bir ofistir. Vali yardımcısının ofisine göre biraz daha üst düzeyde donatılmıştır ama sonuçta o da öyledir. Bu nedenle bizim şatafata ihtiyacımız olmadığı için bana göre çok anlamlı olmayan bir müjde olmuştur'' ifadelerini kullandı.

''KIBRISLI TÜRKLER KOMİK BULDU''

Payzın'ın 'Müjde size göre ne olurdu?' sorusuna ise Talat, ''Biz bunu beklemiyorduk. Bize bir külliye yapılacağı, bir saray yapılacağı müjde olamaz. Biz bunu kabul edemeyiz, etmedik. Zaten Kıbrıslı Türkler, bunu mantık dışı ve komik buldu. Bize verilecek olan müjde örneğin, sıkıntılarımız var. Ülkede ekonomi çok kötü durumda. Ekonominin ayağa kaldırılması için atılacak bir takım adımlar ifade edilebilirdi. Türkiye ile bizim serbest ticaret düzenine geçeceğimiz ifade edilebilirdi. Kıbrıs'ta üretilen ürünlerin Türkiye'ye ihracaatındaki engellerin ortadan kaldırılacağı ilan edilebilirdi. Bizim ekonomimizin gelişebileceği bazı projeler ilan edilebilirdi'' yanıtını verdi.