Erdoğan ziyareti, KKTC’de kutuplaşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalabalık bir heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde Kıbrıs Türk halkına önemli bir müjde vermesi bekleniyordu...
Erdoğan'ın KKTC ziyaret öncesinde ortaya atılan senaryoların başında Azerbaycan’ın, KKTC’yi tanıması geliyordu... Dış politika açısından bakıldığında, Dağlık Karabağ sorununu Türkiye’nin yardımıyla ortadan kaldıran Azerbaycan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile diplomatik ilişkileri başlatması önemli bir adım olurdu.
Ayrıca, çözümsüzlük yanılışı Kıbrıslı Rumları, bundan sonraki süreçte çözüme teşvik ederdi. Ancak Erdoğan’ın dünkü konuşmasında bu konuya hiç değinilmedi...
MUHALEFETTEN BOYKOT
Erdoğan, muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi’ne mensup milletvekillerinin boykot ettiği dünkü birleşim sırasında KKTC’ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve görkemli bir meclis binası yapacaklarının müjdesini verdi... Ağır ekonomik kriz altında bulunan; ayrıca yol, çevre, sağlık ve eğitim açısından ciddi sıkıntılar yaşayan Kıbrıslı Türkler; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Külliye” ve “Parlamento binası” müjdesini pek olumlu karşılamadı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Azerbaycan konusunda beklenen müjde gelmedi. Peki bugünkü gündemde ne var?.. Erdoğan bugün 20 Temmuz barış ve Özgürlük bayramı törenlerine katılacak. Ayrıca Maraş bölgesini ziyaret edecek. Ziyaret sırasında 47 yıldan beri kapalı tutulan Maraş kentinin, Türk yönetimi altında “eski sakinlerin” yerleşimine açılması yönünde mesaj vermesi bekleniyor. Maraş’ın açılımı projesiyle birlikte, kuzeyde kalan Rum mülkleriyle ilgili sorunun, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne başvurmadan çözülmesi için KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması gerekiyor.
Hayati önem taşıyan bu konu üzerinde ciddiyetle durmak zorundayız. Kuzeyde mülk bırakan ve çözümsüzlük nedeniyle mülküne dönemeyen Kıbrıslı Rumlara “Taşınmaz Mal Komisyonu”na başvurma hakkı tanınmıştı. Komisyona “satış-takas-iade” seçenekleriyle başvuru yapılabiliyor.
Satışı kabul eden gerçek mülk sahibine komisyon tarafından bir rakam öneriliyor ve uzlaşı sağlanması halinde o mülkün tapusu uluslararası geçerlilik kazanmış oluyor. Halen 6 bin 500 civarında Kıbrıslı Rum’un kuzeydeki mülkleri satma konusunda başvurusu bulunuyor. Ancak; KKTC’deki Taşınmaz mal Komisyonu parasızlık nedeniyle başvuruları görüşemiyor...
Türkiye’nin, bu konuda yardımları sürdürmesi için KKTC meclisinden “Şerefiye Vergi Yasası”nın geçirilmesi ve Rumlara ödenecek paranın hiç olmazsa yüzde 20’sinin Kıbrıslı Türk kullanıcılar tarafından karşılanması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki günlük ziyareti çerçevesinde dün parlamentoda yaptığı konuşmayı iki sol partinin boykot etmesiyle KKTC’nin iç siyasetinde ciddi tartışmaların başlaması dikkat çekicidir. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin “iç siyasete müdahale edildiği” gerekçesiyle, dünkü oturumu boykot etmeleri farklı yorumları beraberinde getirdi.
KKTC vatandaşlarının bir kısmı muhalefete destek verirken çoğunluğun bu hareketi tepkiyle karşıladığı söylenebilir. O yüzden Erdoğan’ın ziyareti sonrasında Kıbrıs’ın hem güneyinde, hem de kuzeyinde yeni tartışmaların, hatta toplumsal hareketlerin gündeme gelmesi sürpriz olmayacak...
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