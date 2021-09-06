KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren yolculuk öncesinde "adapass.gov.ct.tr" adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile ülkeye giriş yapabilecek.
KKTC'de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 1 Eylül'de önerdiği ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı karara göre, bugün itibarıyla ülkeye hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerden QR kod istenecek.
Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.
Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Healthpass, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Greenpass ve İngiltere vatandaşlarının NHS QR kodlu evrakını, ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri gerekecek.
Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını, uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri zorunlu olacak.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri geldi
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber
- AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu
- Taliban'ı kılık değiştirerek kandırdılar
- Dev maçta tarihi kaos!
- Makinistten tepki çeken yorum
- A101 işçileri isyan etti