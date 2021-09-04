Yurtdışına çıkacaklara bir telefonla sahte PCR testi veriliyor

04 Eylül 2021 Cumartesi, 02:00

Sosyal medya sitesi Instagram’da yüz binden fazla takipçisi bulunan ve “Tur Şirketi” olarak tanımlanan “Bon Plan Turkey Pro” isimli şirketin, Türkiye’den yurtdışına çıkacak gurbetçilere ve turistlere sahte PCR testi verdiği ortaya çıktı. Müşteri gibi iletişime geçtiğimiz şirket yöneticileri, “Negatif test konusunda problem yok. Buraya gelmenize de gerek yok. Siz bugün istiyorsunuz, yarın test elinizde. Ücreti kişi başı 25 Avro” dedi. IBAN numarasını da aldığımız şirketin, daha önce çok sayıda yurttaşa test yapmadan sahte negatif PCR testi verdiği öğrenildi.

‘İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL’

Kendisini “Tur Şirketi” olarak tanımlayan “Bon Plan Turkey Pro” isimli şirket, gurbetçilerin ve turistlerin istekleri doğrultusunda 25 Avro karşılığında negatif PCR testi veriyor. Müşteri gibi iletişime geçtiğimiz ve aksanlı Türkçe konuşan şirket yöneticileri verdikleri negatif PCR testlerin vergisiz olduğunu belirterek “Bugün talep edersen test yarın elinde. Gelip sürüntü vermenize gerek yok. Doğru anladınız. Negatif PCR veriyoruz, problem yok. Uçak bileti ve pasaport fotoğrafları lazım. Fiyatta indirim mümkün değil. ‘Pcs’ programını bilmiyorsanız IBAN TR...... Amine Brahime...” ifadelerini kullandı.

‘RİSKE ATMAMALIYIZ’

İki aylık tatilin ardından yaşadığı Avrupa ülkesine dönmek için PCR testi almak isteyen ve arkadaşlarından “Bon Plan Turkey Pro” ismini duyduğunu dile getiren bir yurttaş, “Ben normal test yapıp PCR sonucu veriyorlar sandım. Durum farklıymış. Fiziksel olarak hiçbir işlem yapmadan direkt negatif sonucu sana gönderiyorlar. Bazı tanıdıklarım aldı. 250 TL ödedi. Sınırları geçerken PCR isteyen ülkelerde bir sıkıntı yaşamadılar. Fakat ben böyle bir sahtekârlık yapmak istemedim. Sağlık sonuçta, kimsenin hayatını riske atmamalıyız” dedi.