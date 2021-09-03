Hekimlerden zorunlu PCR testi uyarısı: Rant kapısı açılıyor

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, 6 Eylül’den itibaren aşı olmayan kişilerden konser, sinema ve tiyatro gibi yurttaşların toplu olarak bulunduğu yerlere girebilmesi için PCR testi istenecek. Ayrıca henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada 2 kez PCR testi yaptırması zorunlu hale gelecek. Aşı olmayanların PCR testinin hangi sağlık kuruluşunda, ücretli mi, ücretsiz mi yapılacağının tartışıldığını hatırlatan hekimler, PCR testinin maske gibi rant kapısı haline gelebileceği uyarısında bulundu.

KONU HÂLÂ MUĞLAK

Hekimler Ergün Demir ve Güray Kılıç, yaptıkları açıklamada PCR testlerine ilişkin “PCR testi, kısıtlamaları aşmak için zorunlu hale getirilirken yeni rant kapısı mı açılmaktadır?” sorusunu yönelttiler.

Kamuoyunda günlerdir aşı olmayanların PCR testinin hangi sağlık kuruluşunda ve ücretli mi ücretsiz mi yapılacağının tartışıldığını anımsatan Demir ve Kılıç, “İzlemlerin nasıl olacağı konusu hâlâ muğlaktır. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında PCR testinin istenebilmesi için gerekli koşullar nelerdir?” diye sordular. Halen geçerli olan bu algoritmaya göre olası vaka tanımı haricinde, semptomu olmayan vakalarda ücretsiz test yapılmadığını kaydeden Demir ve Kılıç, özetle şunları söylediler:

“AKP iktidarının koruyucu sağlık hizmetlerini ve kamusal sağlık sistemini çökertme pahasına koruyup kolladığı ve özenle büyüttüğü özel sağlık sektöründe bir kısım hastane ve laboratuvar, PCR testi için vatandaşı soyabilmekte ve hatta test sonuçları pozitif çıkan vakaları sisteme girmeyerek salgının yayılmasına neden olmaktadır. Bu alanın düzenleyicisi kamu otoriteleri olarak Sağlık Bakanlığı ve SGK gerekli denetlemeleri yapmamakta, bu kuruluşlara adeta göz yummaktadırlar. Okulların açılırken yetkililer salgının geldiği son noktayı henüz anlayabilmiş değiller, hâlâ kapsamlı bir program hazırlamamıştır.

Öğrencilerle irtibatlı ancak aşı olmamış tüm kişilerin haftada 2 defa PCR test uygulamasının hangi sağlık kuruluşlarında yapılacağı, PCR test sonuçlarının izleminin nasıl olacağı henüz net olarak açıklanmamıştır. Sonuç olarak okullar açılırken uygun gruplara hızlı testler başta olmak üzere Türkiye’de yeni test yaklaşımlarına ihtiyaç var” dediler.