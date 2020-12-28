Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
Bayram ve yılbaşı sabahlarını simgesi ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı’nın 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Bayram ve yılbaşı sabahlarını simgesi ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı’nın 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Dün gece yaşamını yitiren Mustafa Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek
MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?
İzmit'in Kandıra kazasında 1930 yılında dünyaya gelen Mustafa Kandıralı, 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT’deki programlarıyla gönüllerde taht kurdu. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı.
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