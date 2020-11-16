16 Kasım 2020 Pazartesi, 12:00

Muhtemelen daha önce duymuş olmalısınız ama duymayanlar için tekrar etmekte yarar var: Laptop'unuzun klavyesi, bir klozette bulunabilecek bakterilerden 20 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyene çok daha fazla önem verdiğimiz günümüzde, kullandığımız laptop'un klavyesinin de temiz olması oldukça önemli.

Peki, klavye nasıl temizlenir?

BİLGİSAYARI KAPATIN, FİŞİ ÇEKİN

Klavye temizliği genel olarak güvenli bir iş. Ama her ihtimale karşı, önemli verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Ayrıca temizlik sırasında laptop'un kapalı olmasına dikkat edin ve elektriğe bağlı olmadığından emin olun. Laptop'unuzu kapatmadan temizleme işine girişirseniz, yanlışlıkla basacağınız tuşlar geri dönüşü olmayan veri kayıplarına yol açabilir. Elektrik bağlantısı kesmemizin nedeni ise, temizlik sırasında devrelere gidebilecek sıvı ya da rutubet nedeniyle herhangi bir kısa devre tehlikesini ortadan kaldırmak.

İlk adımda, tuşların arasında bulunabilecek kırıntılardan kurtulacağız. Bunun için laptop'u, ekranı açık bir şekilde ters çevirin ve kasanın alt kısmına hafifçe, birkaç kez vurun. Bu sayede, tuşlar arasında ya da altında kalan kırıntıların büyük kısmından kurtulma şansını yakalayabilirsiniz.

Eğer bu basit adım yeterli değilse, bir elektrikli süpürgeden de yardım alabilirsiniz. Bunu yaparken, süpürgenin en küçük başlığını kullandığınızdan emin olun. Daha da önemlisi, süpürgeyi en düşük güç modunda çalıştırın. Aksi halde, elektrikli süpürgenin tuşlarınızı "kapması" söz konusu olabilir. Bizim önerimiz, bu iş için küçük, el süpürgelerini kullanmanız. Bu tip elektrikli süpürgeler hem güç olarak laptop'unuza zarar verecek kadar güçlü değil, hem de size daha rahat bir kullanım imkanı sunacaktır.

Eğer bir elektrikli süpürge kullanma imkanınız yoksa, tam tersi bir yola sapıp, bir pompa (örneğin balon şişirmeye yarayan el pompaları) ile tuşlar arasındaki kirleri dışarı çıkartmaya çalışabilirsiniz. Her bir tuşun dört kenarına hava basarak, aralardaki kirleri çıkartmaya çalışın.

Son çare ise, küçük bir fırça kullanarak tuşların arasındaki kirleri ve kırıntıları çıkartmak olabilir.

KLAVYE TUŞLARINI SÖKMEK

Tabii ki klavye tuşlarının arasına girmiş olabilecek kirleri temizlemenin en kesin yolu, tuşları sökmek. Bazı laptop'lar klavye tuşlarını sökmeye izin verirken, bazıları vermeyebilir. Ayrıca tuşları sökmek, eğer bir hata yaparsanız, laptop'unuza kalıcı hasarlar da verebilir. Bu yüzden tuşları söküp klavye temizlemek, eğer kendinize güvenmiyorsanız ve ne yaptığınızı bilmiyorsanız, pek de tavsiye edeceğimiz bir yol değil.

Yine de tuşları sökmek konusunda kararlıysanız, öncelikle laptop'unuzun kullanım kılavuzuna göz atıp bunun mümkün olup olmadığın öğrenin . Ve eğer mümkünse, bir profesyonelden yardım almaya çalışın.

KLAVYENİN DIŞ TEMİZLİĞİ

Her gün yüzlerce, hatta binlerce kez bastığınız klavye tuşlarının üzerinde kir toplanması, lekeler oluşması kaçınılmaz. Bunlardan kurtulmak için, dezenfekte özelliği olan bezleri kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, bir parça yumuşak kumaşa alkol dökerek aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli detaysa, kesinlikle çamaşır suyu kullanmamanız gerektiği. Ayrıca kullandığınız bezin çok ıslak olmamasına dikkat edin; tuşlar arasına sıvı girmesi laptop'unuzun bozulmasına neden olabilir.

Tuşların üzerine doğrudan sıvı dökmeyin, sprey sıkmayın. Bu iki hareket de, aynı şekilde kısa devreye yol açarak laptop'unuzu bozabilir.

Tüm tuşları teker teker, çizmeden temizleyin. Ardından, tuşlar arasında kalan kısımları da aynı yolla temizleyebilirsiniz.

Temizlik aşamasının hemen ardından, bir mikrofiber bez ile ıslak kalan kısımları kurutun.

Kaynak: CHIP Online