Kobani davasında ‘esasa geçmeden tanık ifadesi’ alındı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili “Kobani davası” olarak bilinen davanın ikinci duruşmasının üçüncü oturumu, dün, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görüldü. Reddi hâkim ve tahliye taleplerine ilişkin söz alan avukatlar, mahkeme heyetinin çekilmesini, çekilmeme durumunda ise dosyanın üst mahkemeye gönderilmesi talebinde bulundu.

“ESASA İLİŞKİN İŞLEMLERE GEÇMEDEN"



Avukat Nuray Özdoğan, esasa ilişkin tanık ifadelerinin alındığını söyledi. “Esasa ilişkin işlemlere geçmeden, nasıl olur da tanık ifadeleri alırsınız” sorusunu yönelten Özdoğan, “Daha esasa ilişkin savunmaya geçmediğimiz halde UYAP’a tanık ifadeleri düşüyor. Bizim o tanıkları burada görmemiz lazım. Tanıklar dinlenirken nerede, hangi adliyede ifadelerin alındığını bilmek istiyorum” dedi.

Avukat Hadi Cin de mahkeme heyetinin “Talimat aldığımızı ispatlarsanız istifa ederiz” sözlerini anımsatarak “Memur Fahrettin ile Süleyman Soylu, anayasayı ihlal ederek bütün kamuoyunun gözleri önünde size açık, aleni bir şekilde talimat verdi. Bu suç öncelikle size karşıdır, adil yargılamayı etkilemeye yöneliktir. Siz dediniz ki ‘biz kimseden korkmuyoruz’. Eğer korkmuyorsanız yargıya karşı bu açık suçu işleyenlere ilişkin suç duyurusunda bulunursunuz” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının “Çok televizyon izleyen biri değilim, kimin ne söylediğini bilmiyorum” demesi ise dikkat çekti.