Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan HDP’liler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

02 Ekim 2020 Cuma, 00:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim Kobani olayları gerekçesiyle 2014 yılında başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül Cuma günü gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi 20 kişi Ankara Adliye'sine getirildi.

Emniyet ifadeleri dün tamamlanan 20 HDP üyesi, savcılık ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Gözaltında tutulan isimler şöyle: HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, HDP eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, eski milletvekili Ayla Akat Aka, BDP eski Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün.

82 GÖZALTI KARARI ÇIKMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Bu sabah Kars'ta başlatılan bir başka soruşturma kapsamında ise 20 HDP'li daha gözaltına alınmıştı.

EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLMİŞTİ

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.

6-8 Ekim 2014'deki Kobane olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatları aracılığıyla, "Gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim" açıklaması yapmıştı.