‘Kobay’ kelimesiyle anılan ilaç bakanlığın listesinde

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” ve “küresel ilaç şirketlerinin oyunu” ifadeleriyle andığı SMA ilacının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) Yurtdışı İlaç Listesi’nde yer aldığı ortaya çıktı.

İlacın, 22 Aralık 2020’de TİTCK’nin Yurtdışı İlaç Listesi’ne en üst sıradan eklendiği ortaya çıktı. Söz konusu listede yer alan ilaçların Türkiye’ye getirilmesinde yasal bir engel olmadığını aktaran Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem, bu ilacın parayla getirilebildiğini söyledi.

Erdem, “İlaç (Zolgensma) yasaklanan bir ilaç değil. Sadece SGK tarafından karşılanmıyor. Yani ilacı parayla getirebilirsiniz. İlacın getirtilmesi için vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na başvurması gerekiyor” diye konuştu.

Erdem şöyle devam etti: “SMA ilaçları konusunda etkinliği kanıtlanan bir ilaç maalesef yok. Konuşulan ilacı alınca hasta kesinlikle iyileşecek diye bir durum söz konusu değil. Ancak Bakanımızın dediği gibi bir ilaç da değil. Bu ilaç EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından onaylanmış bir ilaçtır. Yani ortada kobaylık bir durum yok.”

CHP: SMA TARAMASI EVLİLİK ÖNCESİ ZORUNLU OLSUN

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, SMA hastaları için başlatılan kampanyayı “kirli kampanya” olarak nitelendirmesine “Asıl kirlilik, SMA’lı hasta çocukların masum bir isteğini devleti aciz göstermeye bağlayanlarda, kendi sorumluluğunu üzerinden atanlarda” tepkisini gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise Meclis’te verdiği önerge ile evlilik öncesi yapılan testler arasında SMA taramasının da eklenmesini istedi.