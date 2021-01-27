Koç Holding, 35 bin ofis çalışanı için evden çalışmanın kalıcı hale geldiğini duyurdu
Microsoft’un “Work Reworked” araştırmasına göre Türk yöneticiler, uzaktan çalışma isteğinde Avrupalıları geçti. Türkiye’nin önde gelen şirket yöneticilerinin yüzde 94’ü hibrit bir çalışma yönteminin kalıcı olacağını öngörürken Avrupalı yöneticilerin öngörüsü yüzde 88. Türk yöneticilerin yüzde 69’u ise uzaktan çalışma düzeninde güçlü bir ekip kültürü yaratmakta zorlandıklarını ifade ediyor.
Evden çalışmanın kalıcılaşmaya başlamasının şirketlerin kârlılığını artırması beklenirken çalışanların ise hafta sonu dahi daha fazla çalışmalarına yol açması, şehrin dışında kalan ev kiralarını da artırması bekleniyor. Şirketlerin artık ofise ihtiyaç duymamaları, plazalarda işgal edilen katların azalmasına, servis ve yemekhane gibi hizmetlere gerek kalmayacağı için de bu işletmelerin kapanmasına, bunun da yeni işsizler yaratacağına işaret ediliyor.
35 BİN ÇALIŞAN
Başlarda Covid-19 yüzünden yaygınlaşmak zorunda kalan evden çalışma modeli, Türkiye’de de pek çok şirketin “daha fazla verim aldığı” gerekçesiyle kalıcılaşmaya başladı. Son olarak Koç Holding’den yapılan açıklamada, 35 bin ofis çalışanı için evden çalışmanın kalıcı bir uygulama haline geldiği duyuruldu. Holdingin üst yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, bunun sebeplerini “çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırması, ofis alanı-personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçları azaltması, hem çalışan tatmini hem de verimlilik artışı” şeklinde sıraladı.
KİRALARI ARTIRACAK
Peki, bu durum çalışanları ve perakende sektörünü nasıl etkileyecek? AYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş’a göre şirketlerin yemekhane, servis, kira gibi giderleri azalacağı için kârları artıracak ancak bunu satışlarla desteklemeleri gerekecek. Alkaş, “Ciddi bir değişim olacaktır. Ofisler artık plazaların en üst katlarında olmaz, asansöre ihtiyaç duyulmayabilir. Çalışma ortamları şehrin çeperlerine yayılır. Bu da şehrin dışındaki kiraları artırıcı bir etki yapar” dedi.
Şirketlerin masraflarının azalmasıyla kârların doğrudan etkileneceğini de kaydeden Alkaş, “Mutlaka satışın da gerçekleşmesini sağlayacak çok kaynaklı ve e-ticaretin de gelişmesiyle beraber çok daha farklı teslimat çözümlerinin devreye girmesi gerek. Örneğin çatı katlarına drone ile teslimat mümkün hale gelebilir. Bu da önceden hiçbir değer ifade etmeyen bir çatı katının değerini artıracaktır” diye konuştu. “Yol derdinden” kurtulan çalışanların ise üretkenliğinin arttığını dile getiren Alkaş, “Çalışanlar için mesai uzunlukları değişecek. Hafta sonu çalışma süreleri artacak” değerlendirmesini yaptı.
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