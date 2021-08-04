Koç Holding, Aykargo'nun yüzde 45'ini devraldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:24

Koç Holding'ten yapılan açıklamada, Aykargo'nun yüzde 45'ininin 15 milyon 975 bin TL karşılığında Aygaz'dan devralındığı bildirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Aygaz AŞ'nin yüzde 100 oranında pay sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin sermayesinin yüzde 45'ini temsil eden toplam 15 milyon 975 bin TL nominal değerdeki payların, 15 milyon 975 bin TL peşin bedel karşılığında Koç Holding AŞ'ye devredilmesine karar verildiği ve devir işleminin bugün gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Aygaz ve Koç Holding, Aykargo'da 110 milyon TL'ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına da pay sahiplikleri oranında iştirak edecek.