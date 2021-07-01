Koca: Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayrama kadar hedefin yüzde 70 olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla" açıklamasını yaptı.
Koca, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."
Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2021
Video Haberler
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
En Çok Okunan Haberler
- Bugün 4'üncü zam haberi geldi
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Tosuncuk neden teslim oldu? Planı ortaya çıktı
- Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- FETÖ borsasına gizli bakış
- Süleyman Özışık'tan AKP'yi karıştıracak açıklamalar
- Yakın akrabasından Erdoğan ve AKP'ye sert sözler!
- Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu