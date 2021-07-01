Koca: Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda

01 Temmuz 2021 Perşembe, 23:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla" açıklamasını yaptı.

Koca, Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."