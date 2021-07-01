Koca: Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayrama kadar hedefin yüzde 70 olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 23:26
Koca: Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla" açıklamasını yaptı.

Koca, Twitter'dan şu mesajı paylaştı: 

"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."


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