Koca duyurdu: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda binada yıkıma neden olan depremle ilgili açıklama yaptı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."
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