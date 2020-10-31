Koca duyurdu: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

31 Ekim 2020 Cumartesi, 09:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda binada yıkıma neden olan depremle ilgili açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."