Koca: Pandemi kontrolümüz dışına hiç çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nın açılışında yaptığı açıklamada, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 11:37
Koca: Pandemi kontrolümüz dışına hiç çıkmadı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu. 

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

“Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.

Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum.

Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum.”


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