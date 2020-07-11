Koca, sayı vererek uyardı: Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:46

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede önceki günlerden daha tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüsle mücadelede ‘tedbir’ uyarısı yaptı. Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.”