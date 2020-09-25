Koca: Vaka artış hızı kontrol altında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vaka artış hızının kontrol altına alındığını belirten Koca, "Bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"VAKA ARTIŞ HIZI KONTROL ALTINDA"
Hasta sayılarının ve kayıplarının yeniden artmaya başladığını belirten Koca, "Bu durum tüm dünya için geçerli. Hasta sayısındaki artış her yerde aynı değil. Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum ama bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir" diye konuştu.
Koca, "Samsun ve civar illerde mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'da yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Bir hafta, 10 gün içinde hasta sayısının düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
SAMSUNLULARA UYARI
"Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak" diyen Koca, şöyle devam etti:
"Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Temasları ne kadar erken teşhis edersek o kadar başarılı oluruz. Türkiye, Temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli gücümüz. Bunlardan taviz veren her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Tüm hemşehrilerimi kurallara sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum."
Koca açıklamasında, "İl merkezimiz ve ilçe merkezlerimizde pek çok sağlık yatırımını hayata geçirdik. Ek olarak şehir hastanesi hakkında değerlendirmelerimizi yapmış olduk. Akşam daha detaylı açıklamalarımız olacak" ifadelerini kullandı.
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