Koca’dan AKP’ye bile yanıt yok

29 Mart 2021 Pazartesi, 13:18

AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez’in mide küçültme ameliyatları nedeniyle yaşanan sorunları ve bu ameliyatlara yönelik Sağlık Bakanlığı’nın denetimlerini sorduğu soru önergesi Meclis’in internet sitesinde “süresi içinde yanıtlanmayan önergeler” arasında yayımlandı. Yaşanan sorunun cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklandığını ve iktidarın şeffaf olmadığını vurgulayan CHP’li Taşcıer, “Normalde sorulan veriler sistemde bir tıkla, ilgili bakanlığın sitesinde yayımlanması gereken verilerdir. Ama şeffaflıktan tamamen uzak bir anlayışla ülkeyi yönettikleri için sadece biz değil, iktidar partisinin milletvekilleri de hiçbir veriye ulaşamıyor. Belki bir mesajla bile öğrenebilecekleri bir veriyi, soru önergesiyle öğrenmeye çalışıyorlar” dedi. AKP’li milletvekillerinin “Bakanlara ulaşamıyoruz” şeklinde şikâyetleri olduğunu anımsatan Taşcıer, “Bakana ulaşamadıkları için belki bir telefonla öğrenebilecekleri bir veriyi denetleme yöntemini kullanarak öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü bakanlar bu sistemde adeta cumhurbaşkanının sekreteri gibi. Demokrasiden ve şeffaflıktan uzak, kendi partililerinin bile birçok şeyden haberi olmadan yönetilen bir ülke ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Taşcıer, Koca’nın kendisine aşı konusunda sorular yönelten CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik “Bana telefon edip, sorabilirdi” ifadelerini de anımsatarak, “Aslında vekillerin denetleme yetkisi bellidir. Soru önergesi verirsiniz, bilgi edinmeye başvurursunuz. Ancak kendi vekili bile açıp soramıyor, demek ki arasak bile yanıt alamayacağız” diye konuştu.



