Koca'dan tepkilere yanıt: Devletimiz ulusal çıkarları da korumaktadır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "şeffaflık" eleştirisi karşısında "Devletimiz, halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında semptom göstermeyen vakaların Bakanlık veri tablosuna yansıtılmadığını dün bizzat açıklamıştı.
Bakan Koca, dünden bu yana gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır." diye yazdı.
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