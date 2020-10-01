Koca'dan tepkilere yanıt: Devletimiz ulusal çıkarları da korumaktadır

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında semptom göstermeyen vakaların Bakanlık veri tablosuna yansıtılmadığını dün bizzat açıklamıştı.

Bakan Koca, dünden bu yana gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır." diye yazdı.



