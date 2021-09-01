Koca'dan yanıt bekleniyor: 'Bazı üst düzey bürokratlar aşıyı reddediyor' iddiası

01 Eylül 2021 Çarşamba, 12:20

Türkiye’deki vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiği dönemde aşılamanın bir an önce hızlanması çağrıları yapılırken, bu konuda bir türlü gerekli çalışmaların yapılmadığı ifade ediliyor.

İlk doz aşı sayısı 48 milyon, ikinci doz aşı sayısı 37 milyonda kalırken, Sağlık Bakanlığı’nın aşılamayı hızlandırmak için attığı adımların yetersiz olduğu belirtiliyor.

Tablonun giderek ağırlaştığı, günlük vaka sayılarının 20 binin üzerinde olduğu sırada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Bakanlıklarda ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan üst düzey bazı bürokratların aşı olmayı reddettiği iddia edildi.

İddiayı gündeme getiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ülkenin dört bir yanında vatandaşların hem kendisini hem de çevresini pandemiden korumak için aşı olduğunu vurgulayan Karasu, devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiğini ve aşı olmayan bürokratların yurt dışına çıkamadığını vurgulayan Karasu, “Devlette devamlılık esastır. Göreviniz gereği aşı olmanız gerekiyorsa olmalısınız. Reddedilen aşı sebebiyle yurt dışına çıkamıyorsanız görevinizi eksik yapıyorsunuz demektir. Bu yolla hem kurumların işleyişine hem de kurumlara olan güven zedeleniyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın sürekli aşı çağrısında bulunduğunu kaydeden Karasu, “Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakanlık, bürokratların aşı karşıtlığıyla ilgili ne yapacak?” şeklinde konuştu.

CHP’li Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

2- Aşı olmadığı gerekçesiyle bazı bürokratların yurt dışına çıkamadığı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

3- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratlar arasında aşı olma oranı yüzde kaçtır?

4- Üst düzey bürokratlar arasında aşı olmayanların sayısı kaçtır?

5- Söz konusu iddia hakkında bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?