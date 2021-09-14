Kocaeli'de bir köpek seyir halinde olan kamyonun üzerinde görüntülendi

14 Eylül 2021 Salı, 23:51

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 üzerinde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurttaşlar, seyir halinde olan 41 KJ 577 plakalı kamyonetin damper kısmında köpek gördü. Hiçbir tedbir olmadan kamyonetin damper kısmında köpeğin seyahat ettiğini gören yurttaşlar, hemen telefonlarına sarıldı.

O anları anbean videoya alan yurttaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı.