Polis, okul çevresindeki iş yerlerini narkotik köpeklerle aradı

Adana’da polis ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı okul çevrelerinde narkotik ve trafik denetimi yaptı.

DHA
06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:23
Polis, okul çevresindeki iş yerlerini narkotik köpeklerle aradı
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İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün okul çevrelerinde denetim yaptı.

Ekipler, okulların yakınındaki iş yerlerinde denetim yaptı, trafik polisleri de servis sürücülerinin evrakını inceledi. Denetimlerde narkotik dedektör köpeğiyle de bazı araçlar durdurularak arandı. Polis öğrencilere, sürücülere ve esnafa koronavirüs tedbirlerini içeren bilgilendirici broşürler dağıttı.


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