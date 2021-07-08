Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 41 kişi tedavi altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mevlit yemeğine katılanlardan 41 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
E.D'nin eşi için okuttuğu mevlitte, davetlilere tavuk ve pilav ikram edildi. Yemekten sonra bazı kişilerde mide bulantısı ve ishal şikayetleri görüldü.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki hastanelere başvuran 41 kişiden 40'ı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren bir kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kızı ile tedavi altına alınan Yavuz Selim Mahallesi muhtarı Şükriye Kavran, AA muhabirine, akşam katıldıkları mevlit programında yedikleri tavuk ve pilavdan sonra gece bazı şikayetlerinden dolayı hastaneye geldiklerini anlatarak, "Yemeği yiyenlerin yarıdan fazlası bu gece hastanelere geldi." dedi.
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