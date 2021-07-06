Geri Gönderme Merkezi'nde çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu, Valilik "hastaneye sevk edilme girişimi" dedi
Kayseri'de bulunan Geri Gönderme Merkezi'ndeki çok sayıda yabancı uyruklu şahıs zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kayseri İl Göç İdaresi Gömeç Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancı uyruklu şahıslar rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Merkeze gelen sağlık ekipleri tarafından ilk bilgilere göre 10 kişi ’zehirlenme’ şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin Geri Gönderme Merkezi’ndeki incelemeleri sürüyor.
"HASTANEYE SEVK EDİLME GİRİŞİMİ"
Kayseri Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "16 Pakistanlının temizlik için verilen sabunları yutmaya çalışarak hastaneye sevk edilme girişiminde bulundukları" belirtilirken sağlık durumlarında herhangi bir olumsuz durum olmadığı ifade edildi.
Valilik açıklaması şöyle:
"Geri Gönderme merkezimizde bulunan 16 Pakistan uyruklu misafirimiz sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yutmaya çalışarak hastaneye sevk edilme girişiminde bulunmuşlardır. İlgililerin sağlık durumları ile ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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