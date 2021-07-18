Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında mağlup etti

Hazırlık maçında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 20:36
Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında mağlup etti
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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta Kocaelispor'un gollerini 29. dakikada penaltıdan Dino Ndlovu, 55. dakikada Bahattin Köse ve 85. dakikada Dilaver Güçlü kaydetti.

Çaykur Rizespor'un gollerini ise 3. dakikada Loic Remy ve 77. dakikada Alberk Koç attı.

Körfez ekibi, oynadığı ilk hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.


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