Kocaelispor'dan Mehmet Taş açıklaması

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, son olarak Giresunspor'da forma giyen Mehmet Taş ile ön protokol imzaladı.

DHA
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:29
Kocaelispor'dan Mehmet Taş açıklaması
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TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Mehmet Taş ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Giresunspor ile TFF 1'inci Lig şampiyonluğu yaşarken sezon sonu kulübüyle yollarını ayırdı. Yeşil siyahlı kulüp transferle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Mehmet Taş ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Bilginize sunarız."

Kocaelispor'un paylaşımı şu şekilde:


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