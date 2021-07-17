Kocaelispor'dan Mehmet Taş açıklaması
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, son olarak Giresunspor'da forma giyen Mehmet Taş ile ön protokol imzaladı.
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Mehmet Taş ile anlaşma sağladı.
30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Giresunspor ile TFF 1'inci Lig şampiyonluğu yaşarken sezon sonu kulübüyle yollarını ayırdı. Yeşil siyahlı kulüp transferle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Mehmet Taş ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Bilginize sunarız."
Kocaelispor'un paylaşımı şu şekilde:
Kamuoyuna Duyurulur;— Kocaelispor (@Kocaelispor) July 17, 2021
Kulübümüz, Mehmet Taş ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. pic.twitter.com/COjmt0U1ia
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