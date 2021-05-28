Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

TFF 2. Lig Play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup eden Kocaelispor'da, maç skorunun Kocaeli'nin plakası olması için takımın gol yemesi istendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2021 Cuma, 22:10
Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi
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TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği maçta Kocaelispor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Kocaelispor ilk yarıda bulduğu 3 golle devreyi önde kapatırken maçın normal süresinin bitimine 2 dakika kala buduğu golle skoru 4-0'a getirdi. 

"BAYRAM GOL GOL GOL"

Maçta gelen son golün ardından ise Kocaelispor'un sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda skorun Kocaeli'nin plakasıyla aynı olması istenirken "Bayram GOL GOL GOL" ifadeleri kullanıldı:

Kocaelispor'un paylaşımı şöyle:


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