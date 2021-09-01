Kocaelispor, Mevlüt Erdinç ile sözleşme imzaladı.

01 Eylül 2021 Çarşamba, 18:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ten golcü oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Engin Koyun ile yöneticiler de yer aldı.



34 yaşındaki Mevlüt Erdinç ve Engin Koyun, 30 Haziran 2023'e kadar geçerli mukaveleye imza attı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mevlüt Erdinç, milli takım formasını da 35 kez giymişti. Mevlüt Erdinç, gezen sezon 32 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.