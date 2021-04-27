Kocaelispor taraftarından takıma: "Tesislerden çıkamazsınız"

27 Nisan 2021 Salı, 10:34

Uşakspor'a deplasmanda 2-0 kaybederek play-off yarışında yara alan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor'da taraftarlar, tesislere giderek futbolcuları uyardı.

Taraftarlar adına futbolculara seslenen Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo, sert ifadeler kullandı:

"Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle, pandemiden ötürü tribünde yerimizi alamıyoruz, sizinle birlikte olamadık, birlikte mücadele edemedik. Ama bu değildir ki sizin için mücadele etmedik. Sizi birkaç defa uyarmamıza rağmen hangi camiaya geldiğinizin farkında olamamışsınız. İçinizde kağıt üzerinde gerçekten kaliteli futbolcular var."

"BU SON UYARIMIZ"

Tribün lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada soruyorum: Yönetimden alacağınız var mı? Paranızı vermiyorlar mı size? Yok. Sizin paranız veriliyor. Arkadaşlar, şu tesislerinize bakın, bir de diğer takımların tesislerine bakın. Gidip stadınıza bakın, bir de kendi stadınıza bakın. Biz burada sizden aldığınız paranın hakkını vermenizi istiyoruz, başka da bir şey istemiyoruz. Adam gibi sahaya çıkın, adam gibi, inançlı ve onurlu şekilde mücadele edin. Yenilebilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Ama biz sizde bu azmi göremiyoruz. Bakın, buraya kadar geldiniz. Elinizde bir fırsat var, ya adam gibi play-off oynayıp bu takımı layık olduğu yere çıkarırsınız, ya da bu tesislerden hiçbiriniz dışarı çıkamazsınız. Bu son uyarımız. Biz size inanıyoruz, bunu bilin. Bize söz verdiniz, bu sözün hakkını verin."

Mustafa Reşit Akçay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı yeşil-siyahlı kulübün müzesinde iki Türkiye Kupası bulunuyor. Süper Lig'de en son 2008-09 sezonunda mücadele eden Körfez ekibi, finansal kriz sonucu 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşmüştü. Taraftarların yardım kampanyaları ve desteği ile yükseliş sürecine geçen kulüp, geçen sezon TFF 3. Lig 2. Grup'u şampiyon olarak tamamlamıştı.

59 puanla puan tablosunun beşinci sırasında yer alan Kocaelispor, ligin son üç haftasında Hacettepe, Zonguldakspor ve Gümüşhanespor ile karşılaşacak.