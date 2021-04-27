LeBron James’in çaylak kartı rekor fiyata satıldı

27 Nisan 2021 Salı, 10:48

ESPN’de yer alan haberde son dönemde önemi artan hatıra kartlarında ikinci kez rekor fiyatla bir kartın satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz ocak ayında eski MLB oyuncularından Micky Mantle’ın kartı 5.2 milyon dolara satılmıştı. LeBron James’in lige girdiği 2003-04 sezonuna ait kartın özel seri ve imzalı olduğu ifade edildi.

ÇAYLAK REKORU KIRILDI

2018 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks’in üçüncü sıra seçimi Luka Doncic’in çaylak kartı, geçtiğimiz ay 4.6 milyon dolara satılmıştı. LeBron James’in kartının satışından sonra rekor kırıldığı belirtildi.

“KARTLARI SATMAK İSTEMİYORLAR”

Sporcu kartlarının satılması için aracı site olan PWCC’nin geliştirme müdürü Jesse Craig yaptığı açıklamada şunları söyledi, “ Özel seri kartlar 2003 yılında çıktığında çok büyük bir olaydı. Kutu başına 500 dolara satılıyordu ve şimdiye kadar piyasaya sürülen en pahalı üründü. Sadece 2003-2009 yılları arasında üretildi. Bu kartların az sayıda olması koleksiyoncular ve yatırımcılar için çok fazla önem taşıyor. Çoğu kişi bu kartları satmak istemiyor. Piyasanın yükselmesinden yararlanmak istiyorlar. Bunlara sahip birkaç kişi var ve birinin bu büyüklükte bir kartı satışa çıkarması için çok büyük şeyler olması gerekiyor."