LeBron James’in çaylak kartı rekor fiyata satıldı
Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James’in lige girdiği yıl çıkartılan çaylak kartı 5.2 milyon dolara satıldı.
ESPN’de yer alan haberde son dönemde önemi artan hatıra kartlarında ikinci kez rekor fiyatla bir kartın satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz ocak ayında eski MLB oyuncularından Micky Mantle’ın kartı 5.2 milyon dolara satılmıştı. LeBron James’in lige girdiği 2003-04 sezonuna ait kartın özel seri ve imzalı olduğu ifade edildi.
ÇAYLAK REKORU KIRILDI
2018 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks’in üçüncü sıra seçimi Luka Doncic’in çaylak kartı, geçtiğimiz ay 4.6 milyon dolara satılmıştı. LeBron James’in kartının satışından sonra rekor kırıldığı belirtildi.
“KARTLARI SATMAK İSTEMİYORLAR”
Sporcu kartlarının satılması için aracı site olan PWCC’nin geliştirme müdürü Jesse Craig yaptığı açıklamada şunları söyledi, “ Özel seri kartlar 2003 yılında çıktığında çok büyük bir olaydı. Kutu başına 500 dolara satılıyordu ve şimdiye kadar piyasaya sürülen en pahalı üründü. Sadece 2003-2009 yılları arasında üretildi. Bu kartların az sayıda olması koleksiyoncular ve yatırımcılar için çok fazla önem taşıyor. Çoğu kişi bu kartları satmak istemiyor. Piyasanın yükselmesinden yararlanmak istiyorlar. Bunlara sahip birkaç kişi var ve birinin bu büyüklükte bir kartı satışa çıkarması için çok büyük şeyler olması gerekiyor."
Video Haberler
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Demirtaş, 128 milyar dolar nerede diye sordu
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!