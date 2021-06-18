Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Kocaelispor Kulübü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın solunum şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 14:46
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı
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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.


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